Лужкова похоронят рядом с писателем Михалковым на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят 12 декабря на Новодевичьем кладбище рядом с могилой советского писателя и поэта, автора текста гимна России Сергея Михалкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в мэрии.

Как отмечается, тело градоначальника доставят на кладбище к 15:30. Могила Лужкова находится на пятом участке, недалеко от захоронений Михалкова и бывшего главы МИД России Евгения Примакова.

Лужков ушел из жизни в возрасте 83 лет, о его смерти стало известно 10 декабря. По данным СМИ, операция, во время которой он скончался, проходила в Мюнхене.

Отпевание бывшего мэра Москвы пройдет 12 декабря в 11:00 в храме Христа Спасителя.

Юрий Лужков занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).

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