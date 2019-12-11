Отпевание Лужкова пройдет в Храме Христа Спасителя

Отпевание и прощание с бывшим мэром Юрием Лужковым пройдет 12 декабря в Храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя семьи градоначальника.

Как отмечается, Храм будет открыт с 7.00 для желающих проститься с экс-мэром. Процедура прощания продлится до 14.00.

Отпевание начнется в 11.00, его проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Похоронят бывшего мэра Москвы на Новодевичьем кладбище.

Лужков ушел из жизни в возрасте 83 лет, о его смерти стало известно 10 декабря. По данным СМИ, операция, во время которой он скончался, проходила в Мюнхене.

Юрий Лужков занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).

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