Лавров отметил, что США нацелены на взаимовыгодное сотрудничество с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон настроены на взаимовыгодное сотрудничество. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

При этом он сказал, что США и Россия имеют между собой ряд серьезных проблем.

«С обеих сторон есть нацеленность на то, чтобы в тех областях, где мы можем длительно, взаимовыгодно и результативно работать, делать больше, прилагать больше усилий для того, чтобы достигать конкретных результатов», — отметил Лавров.

Ранее 10 декабря министр встретился с президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним торговлю, Северную Корею, контроль над вооружениями и другие темы.

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