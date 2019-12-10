Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время нормандского саммита назвала президента России Владимира Путина победителем. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как рассказал корреспондент, Меркель безрадостно сказала Путину после завершения переговоров «нормандской четверки», что он «победитель».

Однако позднее украинской лидер Владимир Зеленский назвал переговоры «ничьей».

В Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки». В ней принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.

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