Путин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России

Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмчается, что Сокуров удивился, почему погибшие солдаты Псковской дивизии имеют такое же звание, как и воевавшие с ними Кадыровы.

Однако Путин отметил, что все логично. По его мнению, люди, вставшие на строну России и готовые отдать за нее жизнь, могут получить эту награду. Кроме того, они достойны называться так, добавил глава государства.

«Мы прошли через очень тяжелые испытания, но все-таки вышли из этой кровавой истории», — заключил Путин.

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