Ушел из жизни экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В возрасте 83-х лет ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в его окружении.

Уточняется, что он скончался в одной из больниц Мюнхена после операции на сердце.

Как уточнил источник, сейчас решается вопрос оформления бумаг, чтобы бывшего мэра можно было транспортировать в Россию.

Лужков отметил 83-й день рождения 21 сентября. Он занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет, в период с 1992 по 2010 годы.

О последней встрече с Лужковым рассказал брат Елены Батуриной, супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, Виктор Батурин.