В Севастополе рассказали о роли Лужкова в отношениях города с Москвой

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Экс-мэр Москвы Юрий Лужков на презентации своей автобиографии «Москва и жизнь» в Москве... Экс-мэр Москвы Юрий Лужков на презентации своей автобиографии «Москва и жизнь» в Москве...
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков на презентации своей автобиографии «Москва и жизнь» в Москве...
Александр Щербак/ТАСС

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков положил начало особым отношениям между Севастополем и Москвой, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для севастопольцев он стал символом русского мира еще задолго до возвращения полуострова домой», — сказал политик.

Развожаев отметил, что благодаря Лужкову в Севастополе развивались гуманитарные проекты по строительству жилья для военнослужащих Черноморского флота, а также появились филиал Московского государственного университета и представительство «Дом Москвы».

Ранее СМИ сообщили, что Лужков скончался в Мюнхене. Позже мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил смерть предшественника.

Лужкову исполнилось 83 года 21 сентября. Он занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).

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