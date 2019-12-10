Хинштейн назвал смерть Лужкова уходом целой эпохи

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом парламентарий написал в своем аккаунте в Twitter.

По словам Хинштейна, со смертью Лужкова ушла целая эпоха.

«Искренне соболезную родным и близким Юрия Михайловича», — написал депутат.

Ранее СМИ сообщили, что Лужков скончался в Мюнхене. Позже мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил смерть предшественника.

Лужкову исполнилось 83 года 21 сентября. Он занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).

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