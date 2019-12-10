Собянин соболезнует в связи со смертью Лужкова

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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

«Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», — написал Собянин в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что Лужков скончался в Мюнхене.

Лужкову исполнилось 83 года 21 сентября. Он занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).