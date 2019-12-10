В Госдуме оценили итоги нормандского саммита

Результаты прошедшего в Париже саммита в «нормандском формате» превзошли ожидания, заявил глава комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Слуцкого, переговоры лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») «разблокировали и перезапустили» мирный процесс в Донбассе.

Среди значимых итогов встречи представитель Госдумы отметил подписание договоренностей об обмене «всех на всех», прекращении огня и включении «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины.

При этом Слуцкий отметил, что «глобального прорыва не произошло». Он подчеркнул, что результаты покажет исключительно ход дальнейшего урегулирования конфликта в Донбассе.

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