Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в США, сообщает ТАСС.
Отмечается, что самолет российской делегации приземлился в Вашингтоне. Лавров проведет в Соединенных штатах меньше суток.
Ожидается, что в Вашингтоне глава МИД России будет принят американским лидером Дональдом Трампам.
Также в ходе визита российский министр проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и встретится с американскими политологами.
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