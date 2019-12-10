Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в США, сообщает ТАСС.

Отмечается, что самолет российской делегации приземлился в Вашингтоне. Лавров проведет в Соединенных штатах меньше суток.

Ожидается, что в Вашингтоне глава МИД России будет принят американским лидером Дональдом Трампам.

Также в ходе визита российский министр проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео и встретится с американскими политологами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне

— Лавров и Помпео встретятся в Вашингтоне