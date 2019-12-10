Конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд
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Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США договорились о бюждете на оборону на 2020 год, сообщает РИА «Новости».
Конгресс утвердил бюджет в размере $738 млрд.
В заявлении отмечается, что обеспечение общей обороны является одной из важнейших конституционных обязанностей конгресса.
«Это соглашение ставит безопасность Америки и армию на первое место», — говорится в заявлении.
Утвержденная сумма включает в себя $71 млрд на финансирование зарубежных операций.