Конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд

Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США договорились о бюждете на оборону на 2020 год, сообщает РИА «Новости».

Конгресс утвердил бюджет в размере $738 млрд.

В заявлении отмечается, что обеспечение общей обороны является одной из важнейших конституционных обязанностей конгресса.

«Это соглашение ставит безопасность Америки и армию на первое место», — говорится в заявлении.

Утвержденная сумма включает в себя $71 млрд на финансирование зарубежных операций.