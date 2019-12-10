Зеленский: Киев готов выполнять достигнутые в Париже договоренности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины и не допустит давления на внешнюю политику страны.

В этот раз, по его словам, не удалось решить все вопросы. Но он выразил надежду, что в дальнейшем они будут решены.

Он отметил, что Киев готов к выполнению договоренностей, достигнутых на встрече.

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