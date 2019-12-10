ФБР выбилось из-под контроля при Обаме, заявили в Белом доме

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что Федеральное Бюро Расследований выбилось из-под контроля при администрации экс-президента Барака Обамы, передает РИА «Новости».

Таким образом она прокомментировала доклад генерального инспектора минюста Майкла Хоровица о деятельности Бюро.

Гришэм назвала опубликованный доклад шокирующим.

»ФБР вышло из-под контроля при президенте Обаме и бывшем директоре Джеймсе Коми», — заявила она.

Генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц в докладе заявил, что слежка ФБР за избирательным штабом республиканца Дональда Трампа в 2016 году была неоправданной. Сам Дональд Трамп заявил, что слежка ФБР за его штабом – это попытка переворота.

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