СМИ увидели у Зеленского шпаргалку на русском для переговоров с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский взял с собой на переговоры в Париже лист с пометками на русском языке, сообщает «Страна.ua».

Что написано на листе неизвестно, однако на снимках видно, что текст написан от руки.

Украинские СМИ назвали бумагу «шпаргалкой для переговоров».

В Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки». В ней принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.

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