СМИ увидели у Зеленского шпаргалку на русском для переговоров с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский во время совместных учений подразделений МВД страны под Киевом... Президент Украины Владимир Зеленский во время совместных учений подразделений МВД страны под Киевом...
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместных учений подразделений МВД страны под Киевом...
Gleb Garanich/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский взял с собой на переговоры в Париже лист с пометками на русском языке, сообщает «Страна.ua».

Что написано на листе неизвестно, однако на снимках видно, что текст написан от руки.

Украинские СМИ назвали бумагу «шпаргалкой для переговоров».

В Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки». В ней принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.

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