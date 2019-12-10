СМИ увидели у Зеленского шпаргалку на русском для переговоров с Путиным
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Украинский лидер Владимир Зеленский взял с собой на переговоры в Париже лист с пометками на русском языке, сообщает «Страна.ua».
Что написано на листе неизвестно, однако на снимках видно, что текст написан от руки.
Украинские СМИ назвали бумагу «шпаргалкой для переговоров».
В Париже завершилась встреча лидеров «нормандской четверки». В ней принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский.
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