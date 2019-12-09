Трамп назвал слежку ФБР за его штабом попыткой переворота

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Президент США Дональд Трамп во время визита на авиабазу Баграм в Афганистане, 28 ноября 2019 года Президент США Дональд Трамп во время визита на авиабазу Баграм в Афганистане, 28 ноября 2019 года
Президент США Дональд Трамп во время визита на авиабазу Баграм в Афганистане, 28 ноября 2019 года
Tom Brenner/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что слежка ФБР за его штабом – это попытка переворота. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это было свержение правительства, попыткой свержения, и в этом принимало участие множество людей», — сказал он, добавив, что этих людей поймали с поличным.

Также Трамп сказал, что ожидает результаты расследования на эту же тему от спецпрокурора Джона Дарэма.

До этого Генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц в обнародованном в понедельник докладе заявил, что слежка ФБР за избирательным штабом республиканца Дональда Трампа в 2016 году была неоправданной.

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