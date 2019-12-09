Трамп назвал слежку ФБР за его штабом попыткой переворота
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Президент США Дональд Трамп заявил, что слежка ФБР за его штабом – это попытка переворота. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это было свержение правительства, попыткой свержения, и в этом принимало участие множество людей», — сказал он, добавив, что этих людей поймали с поличным.
Также Трамп сказал, что ожидает результаты расследования на эту же тему от спецпрокурора Джона Дарэма.
До этого Генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц в обнародованном в понедельник докладе заявил, что слежка ФБР за избирательным штабом республиканца Дональда Трампа в 2016 году была неоправданной.
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