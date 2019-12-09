Переговоры Путина и Зеленского завершились
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В Париже закончились переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Путина, встреча прошла хорошо, он доволен.
Двусторонние переговоры продлились около 50 минут.
Встреча двух лидеров проходила входе нормандского саммита, в котором принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и лидеры России и Украины.
Ожидалось, что после встречи Путина и Зеленского начнется пресс-конференция, однако офис президента Украины сообщил, что встреча «четверки» продолжится в рамках рабочего ужина.
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