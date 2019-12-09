Путин и Зеленский готовят совместную декларацию

Президент России Владимир Путин и его коллега из Украины Владимир Зеленский на двусторонней встрече в Париже обсуждают совместную декларацию. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Встреча двух дилеров началась после саммита «нормандской четверки». В нем принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также лидеры России и Украины.

Ожидает, что после встречи все участники саммита выйдут к прессе.

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