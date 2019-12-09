Путин впервые встретился с Зеленским

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Reuters/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на переговорах «нормандской четверки».

Переговоры проходят за круглым столом. Путин сидит напротив Зеленского.

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Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал, что двусторонняя встреча Путина с Зеленским состоится после переговоров в нормандском формате.

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