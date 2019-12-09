Соавтор Конституции назвал наивной веру россиян в улучшение жизни после ее изменения

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Россияне, высказавшиеся за внесение поправок к Конституции, таким образом выражают неудовлетворение нынешним положением вещей, заявил «Газете.Ru» один из участников Конституционного совещания по разработке новой Конституции РФ Георгий Сатаров.

«Это просто одна из форм неудовольствия нынешней жизнью, и одно из проявлений наивной веры, что жизнь можно изменить к лучшему, если внести какие-то изменения в Конституцию. Но довольно очевидно, что это зависит не столько от Конституции, сколько от тех, кто призван ею руководствоваться, — прежде всего, власть. Также, впрочем, как и от граждан, которые эту власть выбирают», — сказал Сатаров.

Георгий Сатаров — российский политический и общественный деятель, президент фонда прикладных политических исследований «ИНДЕМ». В 1994 — 1997 годах занимал пост помощника первого президента РФ Бориса Ельцина. В 1993 — 1994 годах входил в президентский совет.

9 декабря ФОМ опубликовал результаты опроса, в котором 68% респондентов утвердительно ответили на вопрос «Следует или не следует, по вашему мнению, сегодня пересматривать Конституцию, вносить в нее поправки?» В 2013 году на этот вопрос утвердительно ответили 44% россиян.

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