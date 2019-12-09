Ушаков раскрыл детали двусторонней встречи Путина с Зеленским

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский переговорят после завершения встречи в «нормандском формате», сообщает «Интерфакс».

Он также добавил, что длительность двусторонней встречи не ограничена по времени, она будет зависеть только от глав государств.

«Встреча будет. Договорились о ней. Все будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита — французы», — произнес он.

Саммит пройдет в Париже уже сегодня, 9 декабря. В нем примут участие Путин, Зеленский, а также Макрон и Меркель.

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