Соловьев указал Киеву на предупреждение Путина по Донбассу

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что эскалация конфликта в Донбассе грозит тяжелыми последствиями для украинской государственности. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так он высказался насчет заявления, сделанного украинской стороной, что итогом саммита в «нормандском формате» будет разрешение конфликта в данном регионе или его эскалация.

По его мнению, на Украине на эту тему «глубокомысленно несут чушь», что вызывает желание «им вызвать хороших психиатров».

«Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом», — написал Соловьев.

Как известно, встреча лидеров «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже.

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