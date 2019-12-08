Кадыров заявил о готовности уничтожать «шайтанов» в Донбассе

Рамзан Кадыров, комментируя возбуждение в отношении него уголовного дела на Украине, заявил, что готов покинуть пост главы Чечни, чтобы оказать помощь ополченцам Донбасса. Об этом он сообщил в эфире программы НТВ «Без купюр».

Он отметил, что хочет попросить у президента России Владимира Путина, чтобы тот «отпустил с этой должности», чтобы попасть в Донбас и защищать там «интерес именно тех граждан», которые на сегодняшний день являются участниками боевых действий.

«Чтобы именно вот таких, как этих шайтанов, ловить и уничтожать, потому что у них чести и совести нет», — сказал Кадыров.

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