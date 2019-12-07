США возобновили переговоры с «Талибаном»

США возобновили переговоры с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), сообщает TOLO News со ссылкой на информированные источники с американской стороны.

По заявлению источников, представители Соединенных штатов проводят переговоры с талибами в Дохе, Катар. Отмечается, что обсуждение сфокусировано на снижении уровня насилия, что должно привести к межафганским переговорам и прекращению огня.

Возобновлению переговоров предшествовал двухдневный визит специального представителя США по Афганистану Залмая Халилзада в Кабул, где он встретился с влиятельными афганскими политиками, в числе которых бывший президент страны Хамид Карзай.

Ранее Соединенные штаты прекратили переговоры с талибами после теракта в Кабуле, в котором погиб американский военнослужащий.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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