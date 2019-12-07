На переговорах Путина и Лукашенко отключили свет

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи... Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи...
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи...
Sergei Chirikov/Reuters

Во время переговоров лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко внезапно погас свет, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел сразу после вступительного слова двух лидеров.

Путин отреагировал на происшествие словами «закончилось» (электричество).

«Это все Дима Песков, я знаю», — пошутил Лукашенко.

Делегации обеих стран посмеялись, после чего переговоры были продолжены.

Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Сочи.

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