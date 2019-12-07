На переговорах Путина и Лукашенко отключили свет
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Во время переговоров лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко внезапно погас свет, сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел сразу после вступительного слова двух лидеров.
Путин отреагировал на происшествие словами «закончилось» (электричество).
«Это все Дима Песков, я знаю», — пошутил Лукашенко.
Делегации обеих стран посмеялись, после чего переговоры были продолжены.
Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Сочи.
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