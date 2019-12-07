В Госдуме назвали провокацией намерение провести марш на Крым

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин заявил, что планы главы организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в России) Рефата Чубарова провести шествие с территории Украины на Крым является политическим хайпом и провокацией в преддверии саммита «нормандской четверки». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что целью марша заявлена помощь международным организациям осуществить их решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

»… это желание получить определенный хайп, свою фамилию озвучить... Поэтому я не вижу никаких оснований для проведения такого марша. Просто хайп политический», — сказал Шерин.

По его мнению, акции протеста надо было проводить, когда в еще находившемся в составе Украины Крыму отключали электричество и воду, и от этого страдали все национальности, в том числе и крымские татары.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Совфеде отреагировали на план устроить марш с Украины в Крым

— На Украине готовят марш на Крым