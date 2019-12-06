Суд приговорил к тюрьме сразу двоих экс-премьеров Киргизии за один день

Свердловский районный суд Бишкека приговорил к тюрьме экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева и бывшего премьера Сапара Исакова, сообщает ТАСС.

Как поставил судья, Сатыбалдиева лишат свободы на 7,5 лет за коррупционные действия при модернизации столичной ТЭЦ.

Кроме того, суд решил арестовать по этому же делу Исакова. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Скандал с премьерам начался после аварии на единственной ТЭЦ Бишкека во время морозов в 2017 году. Люди стали сомневаться в качественной модернизации ТЭЦ. Позднее некоторых чиновников обвинили в коррупции

Сатыбалдиев был премьер-министром Киргизии в 2012-2014 годах. Исаков был премьером с 2017 по 2018 год.

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