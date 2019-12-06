Медведев заверил Румаса в отсутствии «антибелорусских элементов» в России

Российский премьер Дмитрий Медведев в ходе разговора с белорусским коллегой Сергеем Румасом заверил его в том, что в России нет никаких влияющих на политику элементов, настроенных против Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом он ответил на недавние слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что на главу России Владимира Путина оказывают сильное антибелорусское давление из близкого окружения.

«У нас таких «антибелорусских элементов» нет», — прокомментировал Медведев.

Он пообещал, если потребуется, лично сказать об этом и Лукашенко.

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