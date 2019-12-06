Меркель проведет двухсторонние встречи с Путиным и Зеленским на саммите «четверки»

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет отдельные двухсторонние встречи с президентами Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным на полях саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление заместителя представителя правительства ФРГ Ульрику Деммер.

Как отмечается, встреча Меркель и Путина состоится 15:00 (17:00 мск), с Зеленским — в 15:30.

На 16:00 запланировано рабочее заседание, на 19:00 — пресс-конференция.