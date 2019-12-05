В Верховной раде депутаты подрались из-за женщины

Депутаты Верховной рады Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались в парламенте из-за оскорбления депутата Ирины Верещук в чате фракции «Слуга народа». Об этом сообщают «Украинские новости».

«Я попросила, чтобы он [Лерос] сегодня пришел и попросил извинения, потому что матом ни к кому не позволено обращаться, тем более к женщинам...», — сказала Верещук.

При этом она отметила, что списывает подобное поведение Лероса на его специфическое чувство юмора, «когда он мог неоднократно позволить к коллегам по фракции говорить матом или обижать».

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