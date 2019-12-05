В Крыму решили назначать чиновников с учетом их характеристики в СМИ
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Председатель комитета по противодействию коррупции Республики Крым Александр Акшатин заявил, что крымских чиновников будут назначать с учетом их характеристики и упоминаний в СМИ, передает РИА «Новости».
«СМИ — это как маркер. Это правоохранители и мы это используем», — сказал Акшатин.
По его словам, для сбора характеристики на человека в СМИ будут использоваться существующих определенных баз, которые систематизируют информацию.
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