В Крыму решили назначать чиновников с учетом их характеристики в СМИ

Председатель комитета по противодействию коррупции Республики Крым Александр Акшатин заявил, что крымских чиновников будут назначать с учетом их характеристики и упоминаний в СМИ, передает РИА «Новости».

«СМИ — это как маркер. Это правоохранители и мы это используем», — сказал Акшатин.

По его словам, для сбора характеристики на человека в СМИ будут использоваться существующих определенных баз, которые систематизируют информацию.

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