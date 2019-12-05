Задержанный на Украине член партии «Единая Россия» отпущен

Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай заявил, что задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игорь Кучерявый выпущен на свободу. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что ему стало известно об этом со слов его родственников.

При этом не известно, Кучерявый был освобожден по прекращению преследования или с подпиской о невыезде.

До этого служба безопасности Украины рассказала о задержании члена партии «Единая Россия» в Херсонсокй области. Он обвинялся в посягательстве на территориальную целостность Украины.

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