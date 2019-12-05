В Совфеде заметили в заявлении президента Польши о РФ влияние Трампа
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Польский президент Анджей Дуда и другие стали лестно высказываться о российской стороне только после слов главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. С таким мнением выступил первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров, передает RT.
На днях Трамп сказал о важности сотрудничества с Россией и о том, что не считает страну врагом.
«Остальные мгновенно этo поддержали», — считает Джабаров.
Он отметил, что даже генсек НАТО Йенс Столтенберг перестал постоянно делать антироссийские заявления.
Заключая, он предположил, что в будущем настанет время, когда у России с другими странами и НАТО наладятся отношения.
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