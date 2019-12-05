Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан

Сразу три лидера украинских партий Юлия Тимошенко («Батькивщина»), Петр Порошенко («Европейская солидарность») и Святослав Вакарчук («Голос») призвали украинцев выйти на Майдан и показать единство. Об этом рассказал депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий в Facebook.

Как отмечается, лидеры партии просят граждан выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости) накануне нормандского саммита, 8 декабря. Это необходимо сделать для того, чтобы показать властям решимость граждан в борьбе за Украину.

Также Порошенко, Тимошенко и Вакарчук хотят, чтобы глава страны Владимир Зеленский понял после этой акции важность не нарушать «красные линии» на саммите в «нормандском формате».

Кроме того, Порошенко, Тимошенко и Вакарчук потребовали, чтобы на саммите не было никаких компромиссов по Крымскому полуострову, по курсу Украины. Также, чтобы не было соглашения по выборам в Донбассе до якобы выведения российских войск и они потребовали не разрешать прекращать международные судебные процессы против России.

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