В конгрессе нашли основания для импичмента Трампа

Есть веские основания для проведения процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа. О них рассказал глава юридического комитета Палаты представителей США Джерри Надлер, сообщает CNN.

В частности, президентское кресло можно отобрать у Трампа за то, что он поставил свои интересы выше интересов и безопасности Соединенных Штатов.

Надлер напомнил, что в Конституции США есть соответствующее наказание для лидера, намекая на импичмент.

В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

Стоит отметить, что в комитете сегодня прошли очередные слушания по импичменту Трампу, на которых главу государства раскритиковали за его поступок.

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