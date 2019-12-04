Скабеева рассказала о звонке Зеленскому

Телеведущая Ольга Скабеева рассказала о состоявшемся телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

Как стало известно, телеведущая смогла дозвониться президенту, но он не стал отвечать на ее вопросы, отметив, что находится на совещании.

Зеленский пояснил, что всегда отвечает, так как думает, что что-то могло случится.

«И так как я понимаю, что у вас ничего не случилось и не произошло с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами», — заявил Зеленский и повесил трубку.

Телеведущая назвала украинского лидера деликатным и тактичным.