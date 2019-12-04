В МИД Украины обеспокоены высказыванием Токаева о Крыме

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о принадлежности полуострова Крым. Заявление диппредставительства было опубликовано в их Facebook.

В тексте сообщения дипломаты выразили обеспокоенность появившимися в СМИ данными о том, что казахстанский лидер предпочитает не называть присоединение Крыма к России аннексией.

В МИД подчеркнули, что Казахстану будут сделаны соответствующие демарши. В опубликованном в соцсети тексте Крым также назвали «украинским».

Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума. Это произошло после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Украинские власти по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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