Меркель рассказала о мотивах высылки российских дипломатов из ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, почему из ФРГ были высланы российские дипломаты. Об этом информирует РИА «Новости».

Она сказала, что Берлин пошел на такое действие, поскольку не почувствовал достаточной помощи со стороны России при расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.

По словам канцлера, этот вопрос уже обсуждался ею с союзниками.

Она также добавила, что намерена обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Речь идет о встрече в формате «нормандской четверки», которая состоится 9 декабря в Париже.

До этого стало известно, что Германия высылает двух сотрудников российского посольства.