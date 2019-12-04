Меркель объяснила высылку российских дипломатов из ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель пояснила высылку российских дипломатов. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, Германия приняла такое решение из-за дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, а точнее из-за недостаточного содействия в расследовании дела со стороны Москвы.

«Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании этого убийства», — сказала канцлер.

Кроме того, Меркель выразила готовность обговорить данный вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе встречи «нормандской четверки», которая состоится 9 декабря в Париже.

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