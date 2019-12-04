Вооруженные люди проводят обыски в киевском офисе Медведчука

В Киеве проходят обыски в офисе главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал депутат Верховной рады от фракции партии Ренат Кузьмин.

По его словам, в здание пришли вооруженные люди, предположительно сотрудники Службы безопасности Украины.

«Меня не пустили в офис, офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, на груди у которых есть надпись «СБУ». Похоже, сотрудники СБУ проводят следственные действия в офисе», — заявил Кузьмин.

Он добавил, что обыски также проходят в офисах других оппозиционных депутатов, расположенных в том же здании.

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