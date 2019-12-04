Токаев не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в преддверии своего визита в Германию заявил, что не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией, передает Deutsche Welle.
Токаев отметил, что это слишком тяжелое слово применительно к Крыму.
Он также добавил, что никакого страха по отношению к России Казахстан не испытывает, наоборот: отношения между государствами абсолютно доверительные и добрососедские.
Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума. Это произошло после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Украинские власти по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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