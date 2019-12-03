Экс-депутата Рады задержали в Германии
close
В Германии был задержал бывший депутат Рады Александр Онищенко, которого подозревают в незаконном присвоении около $66,6 млн по реализации природного газа на Украине. Об этом сообщает УНН.
По последним данным, в настоящее время Украина и ФРГ решают вопрос об экстрадиции Онищенко.
Стоит отметить, что данные о задержании бывшего депутата Рады подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины.
Онищенко стал скрываться от следствия еще в 2016 году.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: