Трамп считает, что США ладят с Россией
Американский президент Дональд Трампа заявил, что у США нормальные отношения с российской стороной, передает Reuters.
Он сказал об этом на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
По мнению главы Штатов, страна может ладить с Россией. Он напомнил, что говорил о важности сохранять отношения с российским государством еще в ходе предвыборной кампании. Также Трамп считает, что хороших отношений США и России хотят и россияне.
«Думаю, что это было бы неплохо, поладить с Россией», — добавил Трамп.
После этого он повернулся к Макрону и сказал, что их взгляды по этому поводу совпадают.
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