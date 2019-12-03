Трамп считает, что США ладят с Россией

Американский президент Дональд Трампа заявил, что у США нормальные отношения с российской стороной, передает Reuters.

Он сказал об этом на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По мнению главы Штатов, страна может ладить с Россией. Он напомнил, что говорил о важности сохранять отношения с российским государством еще в ходе предвыборной кампании. Также Трамп считает, что хороших отношений США и России хотят и россияне.

«Думаю, что это было бы неплохо, поладить с Россией», — добавил Трамп.

После этого он повернулся к Макрону и сказал, что их взгляды по этому поводу совпадают.

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