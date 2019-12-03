Трамп назвал предстоящий нормандский саммит важным для РФ и Украины
close
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп считает предстоящий нормандский саммит в Париже важным шагом России и Украины на пути к большому прогрессу, передает Reuters.
Трамп сообщил, что эта встреча будет очень важной, ведь на ней страны должны выработать договор о мире.
«Думаю, есть хороший шанс, что это произойдет», — предположил Трамп.
Проведение саммита запланировано на 9 декабря 2019 года. На нем впервые лично встретятся российский президент Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Выбрано место для проведения нормандского саммита в Париже
— Зеленский намерен обсудить транзит российского газа на саммите в Париже
— Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным