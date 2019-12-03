Лукашенко оказался противником Brexit

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает против выхода Британии из Евросоюза, так как хочет подружиться с ЕС, сообщает «Интерфакс».

По словам белорусского лидера, он сторонник целостного Евросоюза, а, следовательно, является противником Brexit.

«Мы сегодня пытаемся наладить наши отношения с ЕС, выступая категорически против всяких «брекзитов», — пояснил он.

Также Лукашенко рассказал, что до этого ЕС и США не нравилась политика страны и они вводили санкции. Однако западные партнеры пересмотрели свои взгляды и поняли, что ошибались насчет Белоруссии.

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