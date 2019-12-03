Лукашенко оказался противником Brexit
close
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает против выхода Британии из Евросоюза, так как хочет подружиться с ЕС, сообщает «Интерфакс».
По словам белорусского лидера, он сторонник целостного Евросоюза, а, следовательно, является противником Brexit.
«Мы сегодня пытаемся наладить наши отношения с ЕС, выступая категорически против всяких «брекзитов», — пояснил он.
Также Лукашенко рассказал, что до этого ЕС и США не нравилась политика страны и они вводили санкции. Однако западные партнеры пересмотрели свои взгляды и поняли, что ошибались насчет Белоруссии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Джонсон «чуть не сжевал галстук» из-за отсрочки Brexit
— Джонсон извинился за затяжной Brexit
— В Британии поддержали идею Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря