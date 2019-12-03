В Греции обеспокоены «вмешательством» России в дела Балкан

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что обеспокоен «вмешательством» России в дела западно-балканских стран, сообщает РИА «Новости».

В интервью изданию FT он отметил, что «беспокоился, беспокоится и будет беспокоиться».

Премьер заявил, что решение, принятое Европейским советом, отложить на более поздний срок переговоры о присоединении Северной Македонии и Албании нужно пересмотреть в 2020 году.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Москву обвиняли во вмешательстве в выбор нового названия Македонии, однако никаких фактов подтверждающих это вмешательство предоставлено не было.