Путин поговорил с новой главой ЕК

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора стороны обсудили необходимость развития прямого диалога и поиска точек соприкосновения по основным темам международной и европейской повестки.

Кроме этого, были затронуты вопросы, связанные с предстоящей встречей лидеров страны «нормандской четверки», в частности, важность выполнения Минских договоренностей.

Также глава России поздравил Урсулу фон дер Ляйен с вступлением в должность председателя Еврокомиссии.

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