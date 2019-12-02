Бывший депутат Госдумы стал гражданином Германии

Бывший депутат Государственной Думы и экс-комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель стал гражданином Германии. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, бывший парламентарий работает в международной компании по информационной безопасности Acronis, но в настоящее время он отстранен от работы.

Шлегель рассказал Süddeutsche Zeitung, что разочаровался в политике, и его взгляды сильно изменились.

По словам экс-депутата, сейчас он «очень обычный человек с необыкновенным жизненным опытом».

Шлегель также хотел бы, чтобы его дети выросли в Германии, «как часть культуры и народа, к которому они принадлежат».