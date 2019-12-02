Председатель ОБСЕ назвал новое руководство Украины более гибким

Председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил, что нынешнее руководство Украины является более гибким, чем предыдущее. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

По словам дипломата, при действующем украинском правительстве появились новые возможности для установления постоянного мира в регионе.

«Новое украинское руководство проявило иной, более гибкий подход. Это помогло добиться конкретных положительных результатов. Надеюсь, что эта тенденция сохранится», — отметил Лайчак.

Также глава словакского МИД считает, что достичь полного урегулирования конфликта будет нелегко, так как для этого необходимы мужество, понимание и политическая воля всех заинтересованных сторон.

«Но мне хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее», — сказал председатель ОБСЕ.