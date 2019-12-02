Белый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту Трампа
Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях по импичменту президента США Дональда
Трампа. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что слушание назначено на 4 декабря. Ранее глава комитета палаты представителей по судебным делам Джеррольд Надлер пригласил американского лидера на них, и Трамп не исключил своего участия в слушаниях.
«При нынешних условиях мы не намерены участвовать в слушаниях, которые пройдут в среду», — сообщается в письме.
Кроме того, палата представителей попросила главу Белого дома определиться с кандидатурой адвоката, который будет защищать интересы президента в суде.
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